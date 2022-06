Umweltgruppen fordern Absage des Norisring-Rennens in Nürnberg

Umweltgruppen wollen heute in der Nürnberger Innenstadt gegen das Norisring-Rennen demonstrieren und fordern ein grundsätzliches für das Rennwochenende. Das Rennen der DTM-Serie auf dem Stadtkurs rund um die Zeppelintribüne am ehemaligen Reichsparteitagsgelände findet vom 1. bis zum 3. Juli 2022 statt.

Stadtrat soll über Renn-Aus in Nürnberg entscheiden

Mit einer Demonstration vor der Sitzung des Nürnberger Stadtrats am Nachmittag wollen die Umweltgruppen erreichen, dass der Stadtrat über ein Aus für das traditionsreiche Tourenwagen-Rennen debattiert. Die Stadt Nürnberg fahre mit Vollgas in die Klimakatastrophe, so die Klimaaktivisten von Extinction Rebellion und Fridays for Future. Ab sofort dürften deshalb keine Motorsportrennen mehr in Nürnberg zugelassen werden.

Stadt: Verträge gemacht – Absage für 2022 unmöglich

Nach Informationen der Stadt Nürnberg wird der entsprechende Dringlichkeitsantrag der Linken Liste jedoch vertagt. Die Verträge über das Rennen in diesem Jahr seien längst geschlossen, eine Absage sei nicht mehr möglich, so eine Sprecherin der Stadt Nürnberg.

Die Debatte über die Zukunft des Norisring-Rennens ab dem kommenden Jahr werde in einer späteren Sitzung des zuständigen Stadtrats-Ausschusses geführt, so die Sprecherin der Stadt Nürnberg.

Bis zu 130.000 Motorsportbegeisterte am Rennwochenende

Im vergangenen Oktober wurde in Nürnberg das 16. und letzte Rennen der DTM-Saison ausgetragen. Dabei holte sich der Franke Maximilian Götz überraschend den Meister-Titel. 2020 war das Rennwochenende auf dem Nürnberger Stadtkurs am Dutzendteich wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Normalerweise kommen bis zu 130.000 Besucher und Besucherinnen zum Rennwochenende in die Noris.