26.11.2019, 23:32 Uhr

Umsatz geschrumpft: Zweitligist Greuther Fürth mit roten Zahlen

Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat in der vergangenen Fußball-Saison rote Zahlen geschrieben. Indessen setzt sich die Kontinuität an der Spitze fort. Die Franken können nur bedingt in die Mannschaft investieren.