Umbruch bei Brose Bamberg: Auch Bennet Hundt wechselt

Nach Devon Hall, der zum Euroleague-Spitzenteam Olimpia Mailand wechselt, ist Hundt der zweite Weggang im Aufbauspiel des Ex-Serienmeisters. "Bennet haben wir ein Angebot unterbreitet, das er leider abgelehnt hat", sagte der Trainer Johan Roijakkers am Donnerstag (24. Juni) in einem Interview auf der Vereinshomepage.

Bamberg verliert zweitbesten Passgeber

In 39 Spielen für Bamberg erzielte Hundt in der vergangenen Saison der Basketball Bundesliga (BBL) im Schnitt 8,7 Punkte und kam pro Spiel auf 4,2 Assists. Damit überzeugte er als zweitbester deutscher Passgeber der Liga. Im Februar 2020 kam Hundt zu seinem Debüt in der Nationalmannschaft. Der 22-Jährige wechselt innerhalb der Bundesliga zu den EWE Baskets Oldenburg, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat.

Einige Abgänge- und zwei Neuverpflichtungen

In Bamberg werden aufgrund der ungewissen Coronasituation aktuell nur Einjahresverträge vergeben. Mit Joel Aminu und Marvin Omuvwie habe man "zwei hungrige Ergänzungsspieler" neu verpflichtet.

Mit "deutschem Grundgerüst" in die Liga

Mit ihren Akteuren aus Übersee wie US-Center David Kravish planen die Franken ebenfalls nicht mehr. "Ich denke nicht, dass einer unserer ausländischen Spieler zurückkommen wird. Wir bedanken uns bei allen für die gezeigte Leistung und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute", sagte der Coach. Roijakkers will um einen deutschen Spielerstamm mit Kenny Ogbe, Christian Sengfelder und Dominic Lockhart seinen Kader für die nächste Saison bauen.