Umbau des Max-Morlock-Stadions - Riesige Finanzierungslücke

Für den Umbau des Max-Morlock-Stadions war zuletzt von geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 330 Millionen Euro die Rede. Neben dem Verein will sich auch die Stadt an dem geplanten Projekt beteiligen – die muss in dem Fall aber abspecken. Das teilten Vertreter der CSU- und SPD-Fraktion im Stadtrat sowie der Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Ziel sei es, dass ein sogenanntes "Stadion pur" entstehen soll. Es solle erstligatauglich sein und dem 1. FC Nürnberg als Hauptnutzer wirtschaftliche Perspektive bieten, sagt CSU-Fraktionschef Andreas Krieglstein.

Finanzierungslücke beträgt etwa 100 Millionen Euro

Hintergrund für die Neuausrichtung des Stadion-Projekts ist eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, die vor einigen Tagen bekannt wurde. Die ergibt, dass die ursprünglichen Annahmen zur Finanzierung zu optimistisch waren. Der Komplettumbau des Stadions war in einer Machbarkeitsstudie auf rund 330 Millionen Euro veranschlagt worden. Diese Summe hätte zu einem Großteil über Kredite finanziert werden müssen. Doch Einnahmen, mit denen Zinsen und Tilgung hätten bezahlt werden müssen, reichen nicht aus. Es entsteht laut Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Lücke von rund 100 Millionen Euro.

"Stadion-Groschen" könnte Teil des Ticketpreises werden

Der 1. FC Nürnberg hatte daraufhin die Bremse gezogen. Verein und Stadt wollen aber weiterhin am Umbau des Stadions festhalten, das dringend sanierungsbedürftig ist. Der Club könne sich vorstellen, dass die Fans künftig beim Kauf eines Tickets einen sogenannten zusätzlichen "Stadion-Groschen" bezahlen, hieß es aus Kreisen des Vereins.

Die Grundlage, dass Stadt und Verein eine gemeinsame Betreibergesellschaft gründen, bleibe bestehen. Beide Partner wollen sich mit jeweils 30 Millionen Euro daran beteiligen. Die Stadträte schlossen aus, dass die Stadt ihren Anteil erhöhen werde. Bis zum Sommer sollen nun die geänderten Pläne vorliegen.

"Muss es Champignons-League sein, oder reicht Bundesliga?"

Wie groß das Stadion künftig sein wird und wie viele Plätze es haben wird, müsse eine neue Planung zeigen, sagte Bürgermeister Christian Vogel (SPD), der für das Stadion zuständig ist. Er könne sich aber vorstellen, dass zum Beispiel die geplante Tiefgarage unter dem Stadion nicht gebaut werde. Bei dem Projekt müsse ein Kostendeckel eingezogen werden, sagte Nasser Ahmed, sportpolitischer Sprecher der SPD. "Wir schaffen neues Stadion. Aber schauen, welches wir uns leisten können. Muss es Champignons-League sein, oder reicht Bundesliga?", sagte er über das Stadion des Fußball-Zweitligisten.