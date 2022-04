Ultratrail-Premiere: 65 Kilometer durch die Fränkische Schweiz

In Ebermannstadt startet am Samstag der erste Ultratrail in der Fränkischen Schweiz. Wie die Veranstalter mitteilen, laufen Teilnehmer aus ganz Deutschland rund 65 Kilometer durch das Wiesenttal. Start und Ziel befinden sich in Ebermannstadt.

2.500 Höhenmeter durch fränkische Mittelgebirge

Um 7 Uhr geht der extreme Lauf in Ebermannstadt los. Aus ganz Deutschland sind insgesamt 120 Teilnehmer mit dabei. "Wir sind voller Vorfreude, dass wir unser fränkisches Mittelgebirge der 'Trailrunning-Szene' zeigen können und freuen uns, dass es nach vier Monaten Vorbereitung endlich los geht", so Veranstalter Johannes Hendel.

Für 65 Kilometer und 2.500 Höhenmeter brauchen die schnelleren Läufer um die sechs Stunden. Manche Teilnehmer werden aber auch deutlich länger brauchen, so Hendel. Um 20 Uhr findet die Siegerehrung auf dem Marktplatz statt. Die Startnummern werden in Ebermannstadt ab heute Abend um 17 Uhr ausgegeben.