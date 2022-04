Ultraläufer starten wieder in Dietfurt an der Altmühl

Die Jubiläumsausgabe zum zehnten Ultratrail in Dietfurt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz ist im vergangenen Jahr auf Grund der Pandemie ausgefallen. Dementsprechend groß ist die Freude, dass der Jubiläumslauf am Freitag (08.April) starten kann.

Organisator Gerhard Börner ist Begründer des Laufs. "Das ist schon ein bisschen mein Baby", erzählt er, während er gemeinsam mit seiner Frau alles für die insgesamt zwölf Versorgerstationen zusammenpackt. Da herrsche im Vorfeld immer etwas Chaos. Börner selbst ist die Strecke schon gelaufen. Sowohl die Lange Distanz mit 239 Kilometern sowie die Kürzere mit 170 Kilometern. "Ich kenne die meisten Bäume entlang der Strecke", lacht er.

Nichts für Schwache

Der Extremlauf bringt die Sportler an ihre Grenzen. In der längsten Distanz werden 239 Kilometer entlang des Jurawanderweges zurückgelegt. Das bedeutet fünfeinhalb Marathons und 7.500 Höhenmeter - egal bei welchem Wetter, ob Tag oder Nacht. Von Dietfurt über Riedenburg, Kastl, Schmidmühlen, Pielenhofen geht der Kurs rund um den Truppenübungsplatz Hohenfels. Die Strecke muss innerhalb von 54,5 Stunden absolviert werden. Der aktuelle Streckenrekord liegt bei etwas über 29 Stunden.

Wer teilnehmen will, muss sich bewerben. Die Teilnehmer werden dann ausgewählt. "Wir wollen, dass die Teilnehmer eine realistische Chance haben ins Ziel zu kommen", sagt Börner. Wer bereits Ultramarathons gelaufen ist, ist unter anderem in der Deutschen Ultramarathon Vereinigung e.V. (DUV) gelistet. Das überprüft die Wettbewerbsleitung.

Einmaliger "Bambinilauf" zum Jubiläum

Zum zehnjährigen Geburtstag findet in diesem Jahr einmalig ein "Bambinilauf" statt. Anders als es der Name vermuten lässt, ist der jedoch nicht für Kinder. Die Sportler legen dabei eine Distanz von "nur" 104 Kilometern zurück. Zieleinlauf für die Teilnehmer ist bereits in Pielenhofen. Bis dahin sollten sie nicht länger als 23,5 Stunden brauchen.

Insgesamt wollen sich 113 Läufer der Herausforderung stellen. Zum größten Teil kommen sie aus Deutschland, aber auch Teilnehmer aus Österreich, Italien oder den USA sind vertreten.

Der Extremlauf findet unter 2G-Plus-Regeln statt. Vor dem Startschuss am Freitag, müssen die Sportler zunächst zum Corona-Test. Die erste Gruppe startet in Dietfurt um 8.30 Uhr, um 11 Uhr folgt das größte Teilnehmerfeld, um 15 Uhr ziehen die Letzten nach.