Ultracycling: Sara Hallbauer bereist die Welt auf dem Rad

Sara teilt ihre Erfahrung und möchte begeistern

In ihrem Blog "Raus aus dem Windschatten, rein ins Abenteuer“ motiviert sie andere, es ihr nachzumachen. Letztlich warte ja vor jeder Haustür eine Herausforderung, so Sara. Man muss sich einfach nur trauen, so ihr Appell. Ihr Tipp für jede, die es mal ausprobieren will, ist es, möglichst wenig Gepäck mitzunehmen. Jedes Gramm mache den Trip schwerer und sie motiviere sich immer mit Musik. Auch wenn es für manche etwas nerdig klingen mag, sie hört pro Tag immer nur einen Song in Dauerschleife. So hatte sie etwa "November Rain“ von Guns n' Roses im Ohr, als sie den gefürchteten Col du Galibier bezwang.

Das nächste Ziel steht schon fest

Sara Hallbauer ist der beste Beweis, jeder kann sich ein Ziel setzen. Und wer dran bleibt und nicht aufgibt, erreicht es auch. Der eine schneller, die andere langsamer. Nächstes Jahr hat Sara schon wieder ein neues Projekt, da will sie durch Afrika radeln.