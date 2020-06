Uli Hoeneß zu Gast in Blickpunkt Sport

"Von mir wird schon noch was zu hören sein", sagte Hoeneß Ende August 2019, als er öffentlich bekannt gab, nicht mehr als Präsident des FC Bayern zur Wiederwahl anzutreten. Ruhig ist es um den 68-Jährigen in der Tat nicht geworden. Als Vize-Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern ist Hoeneß weiterhin gut eingebunden in die wichtigen Entscheidungen im Verein. So prophezeite der Ehrenpräsident in der Bayern-1-Sendung "Heute im Stadion" "eine neue Bayern-Ära" mit dem von ihm erhofften Neuzugang Leroy Sané. Weiß er da schon mehr?

Hoeneß verfolgt auch als Ehrenpräsident weiter das Geschehen des FC Bayern. Sei es, dass er daheim mit einem Gläschen Champagner die Meisterschaft begießt und eine "Schallplatte" ("We Are The Champions") auflegt. Oder dass er den Audi Dome wutentbrannt ("Mir reicht's") nach dem Viertelfinal-Aus der Basketballer die Halle verlässt - er war und ist ein emotionaler Mensch, der sagt, was er denkt.

Und das wird er auch am Sonntagabend im BR Fernsehen. Gastgeber Markus Othmer begrüßt Uli Hoeneß dann im "Blickpunkt Sport"-Studio.