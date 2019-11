Uli Hoeneß - Mensch, Wohltäter, Steuersünder

"Da ist der Sunnyboy in mir gestorben", sagte Hoeneß einmal rückblickend. Vielleicht ist in jenem Jahr aber auch der Mensch Uli Hoeneß geboren worden. Zeit seines Lebens war Hoeneß ein Leistungsfanatiker, schon zu Spielerzeiten wurde ihm nachgesagt, fast nur materialistisch zu denken.

Hoeneß selbst sieht den Einschnitt in seinem Leben sogar noch früher. "Ich bin Anfang der 1970er-Jahren nach München gekommen, mit 50 Mark Taschengeld von meinen Eltern. Und dann hat mir der Fußball all das ermöglicht, was ich heute geworden bin. Irgendwann hat sich bei mir ein Gefühl gefestigt: Ich bin immer gesund geblieben, mein Leben hat sich traumhaft gestaltet, und ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre", sagte er einmal in einem Welt-Interview.

Uli "Robin Hood": Hoeneß' langer Weg zur Anerkennung

Den Wohltäter und sozialen Menschen Hoeneß gab es in der öffentlichen Wahrnehmung dennoch ganz lange nicht. "Ich bin der sozialste Mensch, den ich kenne", erklärte Hoeneß einmal selbstbewusst in einem Tagesspiegel-Interview. Wenn Hoeneß Lebensweisheiten von sich gab wie: "Nicht nach oben buckeln und nach unten treten. Sondern umgekehrt: die Großen anpinkeln und den Schwachen helfen." Dann passte das so gar nicht zu dem vermeintlichen Machtmenschen Hoeneß. Doch Zweifler belehrt er immer wieder aufs Neue eines Besseren.

Seinem ehemaligen Mannschaftskameraden Gerd Müller, nach einem Gastspiel in den USA dem Alkohol verfallen, ermöglichte er die Rückkehr ins "normale" Leben. Entzug, Anstellung - eine zweite Chance beim "menschlichsten aller Klubs" (O-Ton Hoeneß). Doch auch jenseits des Weißwurst-Äquators gab Hoeneß gerne den Helfer - und initiierte die "Retterspiele".

Der FC Bayern und die "Retterspiele"

Mehrmals war der FC Bayern Helfer von Traditionsklubs, die kurz vor der Insolvenz standen. Gleich zwei Mal - 1997 und 2009 - traten die Bayern bei Union Berlin an und spielten durch die Zuschauereinnahmen dringend nötiges Geld in die Kassen. Heute spielt Union in der Bundesliga. Auch der VfB Chemnitz (2003), Jugendklub des früheren Bayernspielers Michael Ballack, die SpVgg Bayreuth (2006), Darmstadt 98 (2008), Hansa Rostock (2013), Alemannia Aachen (2013), Dynamo Dresden (2015), Kickers Offenbach (2017) und zuletzt der 1. FC Kaiserslautern (2019) kamen in den Genuss eines Bayern-Besuches, um die Kassen zu füllen und die Insolvenz zu vermeiden.