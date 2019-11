Uli Hoeneß - Manager zwischen Anbetung und Beschimpfung

Die Verwandlung

Die Diskussion um TV-Einnahmen hat Hoeneß' Position nicht geschwächt. Doch er hat sich gewandelt. Schon um die Jahrtausendwende waren von ihm Sätze wie "Inzwischen habe ich erkannt, dass du die anderen brauchst. Ich bin jetzt auch privat so, dass ich zurückzahle" zu hören. Der FC Bayern-Egomane hat sich zum allgemein anerkannten Querdenker und Visionär gewandelt. So kämpfte er beispielsweise unverdrossen gegen den Deutschen Fußball-Bund für eine Stärkung der Profiklubs. Das Resultat: Die Gründung der heute nicht mehr wegzudenkenden Deutschen Fußball-Liga.

Der unerfüllte Traum

Einzig der fehlende internationale Durchbruch mit den Bayern schien ihn zu frustrieren. 16 Mal Deutscher Meister, neun Mal Pokalsieger - eine stolze Bilanz in 30 Jahren Manager-Tätigkeit. Doch nur einmal, im Jahr 2001, klappte der Sieg in der Champions League. "Schauen Sie die vier im Halbfinale dieses Jahr an", sagt Hoeneß im Mai 2009 anlässlich seines 30-jährigen Dienstjubiläums: "Die haben zusammen so viele Schulden wie der FC Bayern wert ist. Wenn ich die Champions League gewinne, will ich Gewinn machen, darauf wäre ich stolz. Aber nicht auf Erfolge, die man mit Krediten kauft."