Uli Hoeneß: "Löw sollte sich den Namen Müller rot anstreichen"

Finden Sie es gut, dass eben die Klub-WM jetzt auch in so einer Corona Pandemie überhaupt stattfindet, dass der FC Bayern nach Katar fliegen muss?

Man kann sich die Termine nicht aussuchen. Ich meine, der Fußball muss weitergehen. Bis jetzt hat der Fußball zumindest in Deutschland ja bewiesen, dass man mit einem vernünftigen und sehr guten Hygienekonzept mit großer Disziplin diesen Wettbewerb prima hingekriegt hat. Man darf ja nicht vergessen, dass in dieser schwierigen Zeit Fußball und auch Basketball, Handball oder Eishockey doch eine große Abwechslung für die Bürger sind. So oft wie jetzt habe ich noch nie Fernsehen geschaut. Das lenkt doch ab und hilft uns allen diese schweren Zeiten etwas besser zu überstehen.

Bleiben wir beim Fußball. Sollte die Europameisterschaft in dieser Art und Weise stattfinden?

Also ich finde es nicht gut, dass die UEFA offensichtlich darauf besteht, dass in so vielen Städten zu machen, weil es doch zumindest im Moment so aussieht, dass viele Länder dieses Problem nicht im Griff haben. Ich hätte es vorgezogen, es auf drei, vier Länder zu konzentrieren, wo man eine größere Wahrscheinlichkeit gehabt hätte, dass man diese Hygienekonzepte gut umsetzen kann.

Hoeneß: Flick sollte sich den Namen Müller rot anstreichen

Sollte die EM mit Thomas Müller stattfinden?

Ich kann Jogi Löw nur raten, sich den Namen Müller in seinem Notizbuch rot anzustreichen. Den Thomas kann er eine Woche vor der EM anrufen und mitnehmen. Thomas ist im Moment in einer Superform. Es ist ein guter Typ, und – das darf man nicht vergessen – in so einem Turnier braucht man Leute mit guter Laune. Und Thomas ist immer für gute Laune zuständig. Bei diesen Schwierigkeiten, die wir zurzeit auf der Welt haben, würde ich auf ihn niemals verzichten.

Könnten Sie sich vorstellen, dass Hansi Flick im Sommer den FC Bayern verlässt und Bundestrainer wird?

Es wäre absolut hirnrissig für den Hansi oder uns, nach gut einem guten Jahr über eine Trennung nachzudenken. Der fängt ja gerade an, eine große Karriere als Trainer zu machen. Die deutsche Nationalmannschaft ist ja nicht gerade der Traum aller schlaflosen Nächte. Dafür würde ich doch niemals den FC Bayern verlassen.