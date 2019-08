Uli Hoeneß: "Keine Entscheidung aus Verärgerung heraus"

FC Bayern in einem "super Zustand"

Hoeneß betonte mehrmals, dass er seine Entscheidung nicht aus einer Verärgerung oder Spontanität heraus getroffen habe. Aber es sei ihm immer sehr wichtig gewesen, dass er den Verein in "einem super Zustand übergebe." Herbert Hainer, designierte Nachfolger von Hoeneß, und Oliver Kahn, der Karl-Heinz Rummenigge beerben wird, sind für ihn die idealen Personen für die jeweiligen Posten. Vor allem von Kahn hält der Noch-Präsident viel: "Ich habe ihn seit gut einem Jahr im Auge. Wie er beim ZDF moderiert und kommentiert - da ist eine großartige Entwicklung zu sehen. Wir brauchen in der Führungsposition einen ehemaligen Fußballer."

"Dieser Verein hat so viel Kraft und so viel Saft, dass er Uli Hoeneß nicht mehr an vorderster Front verkraften kann." Uli Hoeneß

Hoeneß über die Zeit nach dem FC Bayern

Der 67-Jährige, der am 15. November auf der Jahreshauptversammlung nicht wieder als Präsident des Rekordmeisters kandidieren will, sprach auch über seine Zukunft. "Ich werde ab 16. November erstmals in meinem Leben ohne Plan sein. Das ist sehr spannend für mich, ein völlig neues Gebiet. Aber keine Sorge: Von mir wird schon noch was zu hören sein!" Seinen Wunsch-Nachfolger Hainer wird er "keine Ratschläge" geben. Er wolle sich nicht aufdrängen - wenn jemand aber seinen Rat braucht: "Meine Tür steht immer offen."

"Meine Frau konnte es bis gestern nicht glauben, dass ich es wirklich durchziehe." Uli Hoeneß