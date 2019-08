Uli Hoeneß kandidiert nicht mehr als FC-Bayern-Präsident

Wie der FC Bayern am Donnerstagabend (29.08.19) mitteilte, wird Hoeneß in der ersten Aufsichtsratssitzung nach der Hauptversammlung am 15. November 2019 auch den Vorsitz in diesem Gremium zur Verfügung stellen. Sein Mandat im Aufsichtsrat wird Hoeneß aber "für die Dauer seiner Bestellung bis November 2023 weiterhin wahrnehmen."

Hoeneß habe bereits am Mittwoch seine Präsidiumskollegen Prof. Dieter Mayer und Walter Mennekes und den Verwaltungsrat über seine Entscheidung informiert. Am Donnerstag teilte er seinen Entschluss dann dem Aufsichtsrat mit.

Verwaltungsrat: einstimmiges Votum für Hainer

Nach Angaben des FC Bayern habe Hoeneß empfohlen, den früheren Adidas-Vorstandsvorsitzenden Herbert Hainer als Nachfolger für das Amt des Bayern-Präsidenten zu nominieren. Der Verwaltungsrat habe nach Beratung einstimmig entschieden, Hainer als Kandidaten für das Amt des Präsidenten vorzuschlagen.

Hoeneß war nach seiner aktiven Spielerkarriere 1979 als Manager in den Verein eingetreten und hat den FC Bayern München in 40 Jahren entscheidend geprägt und zur Weltmarke geformt.