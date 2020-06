Uli Hoeneß, ein Elfmeter und der Nachthimmel von Belgrad

Elfmeterschießen erstmalig dabei

Anstatt durch Wiederholungsspiel, Münzwurf oder Losentscheid wurde in der Nacht von Belgrad der Sieger per Elfmeter gekrönt. Es war die Premiere für das Elfmeterschießen in einem europäischen Großturnier. Den Spielern selbst schien das nicht ganz bewusst gewesen zu sein, erst beim Aufwärmen soll man ihnen gesagt haben, dass es bei einem Unentschieden kein neues Spiel gäbe.

"Eins ist sicher, wir waren nicht darauf vorbereitet, denn sonst hätte man vielleicht Elfmeterschießen geübt", erinnert sich Hoeneß. Sowieso sei man überzeugt gewesen, die Tschechoslowaken auch in 90 bzw. 120 Minuten bezwingen zu können.

Hoeneß: "Franz hat bestimmt, dass ich mitschießen soll"

Nach einem kräftezehrenden Turnier wurden nun willige Elfmeterschützen gesucht. Schießen wollte keiner so richtig, auch Uli Hoeneß nicht. Nach seinen Verletzungen war er "nicht der psychologisch sicherste Schütze."

Als Kapitän Franz Beckenbauer schließlich zu ihm kam und ihm Mut zuredete, gab es kein Zurück: “Der Franz hat mich eigentlich mehr oder weniger überredet und eigentlich am Ende auch bestimmt, dass ich jetzt mitschießen soll.“

Hoeneß schießt drüber - Panenka trifft

Nachdem die Tschechoslowaken vorgelegt hatten, war der Druck immens, als vierter deutscher Spieler zu kontern. "Das Tor wird immer kleiner, der Torwart wird immer größer", beschreibt Hoeneß das Gefühl beim Anlauf zum Elfmeter. Als der Ball schließlich über das Tor flog, schlug er fassungslos die Hände vor das Gesicht.

Danach besiegelte Antonín Panenka das Schicksal der Deutschen, als er mit seinem legendären Lupfer für die Tschechoslowakei traf. Hoeneß wurde zur tragischen Figur des Spiels. Zwei Elfmeter, die in Erinnerungen blieben - mit nur einem Happy End.

Trostbriefe von Strauß und Kohl

Totale Leere hätte er danach empfunden und nachts kein Auge zugedrückt, so Hoeneß. Zimmerkollege Hannes Bongartz leistete ihm abends Gesellschaft und spendete Trost. Selbst im anschließenden Urlaub in der Karibik wären viele Deutsche im selben Hotel gewesen, die ihn an das Spiel erinnerten.

Als er nach der Auszeit zurück nach Hause kam, erwartete ihn eine Welle von Briefen. Neben vielen unbekannten Fans und Freunden hatten ihm auch Franz Josef Strauß und Helmut Kohl geschrieben, "weil ich anscheinend so deprimiert dreingeschaut habe, dass sie das Empfinden hatten, mich zu trösten."

Hoeneß: "Zum Siegen gehört das Verlieren"

Danach sei der Trubel relativ schnell vorübergegangen. Negativ geprägt habe ihn dieser verschossene Elfmeter nicht, denn "zum Fußball und zum Siegen gehört das Verlieren."