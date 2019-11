Uli Hoeneß - die Abteilung Attacke aus dem Süden

Von wem das geflügelte Wort der "Abteilung Attacke" kommt, lässt sich nicht mehr zweifelsfrei feststellen. Fakt ist: Für Uli Hoeneß ist der FC Bayern München eine "große Familie" - und wer diese angreift, muss mit derben Attacken rechnen. Vor allem Christoph Daum stand mehrmals im Fokus der Hoeneß-Attacken.

Hoeneß und der ehemalige Kölner Trainer fochten eine der legendärsten Fehden der Bundesliga-Geschichte aus. 1989 herrschte in der Bundesliga ein erbitterter Zweikampf um den Titel zwischen Daums Kölnern und dem FC Bayern, damals trainiert von Jupp Heynckes.

Daum: Wetterkarte interessanter als Jupp Heynckes

Jungtrainer Daum schickte diverse Giftpfeile gen München, vor allem in Richtung Heynckes. Die Wetterkarte sei interessanter als Heynckes, der FC Bayern-Coach könne auch Werbung für Schlaftabletten machen, waren noch die harmloseren der Daum-Sprüche.

Nach einem ersten Verbalduell im Bayerischen Fernsehen trafen die Kontrahenten am 20. Mai des Jahres im ZDF erneut aufeinander. Ex-Bayern-Coach Udo Lattek und der aktuelle Trainer Heynckes saßen weitgehend unbeteiligt daneben, während sich Daum und Hoeneß Giftpfeil um Giftpfeil an den Kopf warfen. "Wenn Du Charakter hättest, dann hättest Du Dich dafür mal entschuldigt", polterte Hoeneß mit hochrotem Kopf. Das Ende des ersten Teils der Fehde: Wenige Tage später siegte München gegen Köln - und feierte am Ende die Deutsche Meisterschaft.