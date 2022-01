Uli Hoeneß - der "Mr. FC Bayern" wird 70

"Das war's noch nicht!"

Er trat als Bayern-Präsident zurück und am 2. Juni 2014 seine Haft in Landsberg am Lech an. "Das war's noch nicht!" hatte er einen Monat zuvor noch kämpferisch auf einer außerordentliche Mitgliederversammlung gesagt. Und sollte Recht behalten.

Die Rückkehr auf die große Fußballbühne erfolgte dann 2016: Im Februar wurde Hoeneß vorzeitig aus der Haft entlassen, im November wurde er 987 Tage nach seinem Rücktritt wieder zum Bayern-Präsidenten gewählt. Die Bayern-Mitglieder hatten ihm verziehen. Hoeneß erhielt 98 Prozent Ja-Stimmen. 2019 gab er sein Präsidentenamt ab und wurde zum Ehrenpräsidenten des FC Bayern ernannt.

"Ich muss zugeben, dass es am Anfang nicht so einfach war", sagt zum Prozess des Loslassens. Der FC Bayern ist sein Lebenswerk. Anfangs sei er noch zwei-, dreimal wöchentlich an der Säbener Straße gewesen. Aber er musste sich eingestehen:

"Wenn ich mich zu sehr einmische und zu oft sehen lasse, ist das nicht gut. Man macht es dann den neuen handelnden Personen, die ich selbst ausgesucht und forciert habe, unnötig schwerer." Uli Hoeneß