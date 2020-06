Uli Hoeneß: "Der FC Bayern ist hervorragend aufgestellt"

Heimatliebe: Bayern und München

Hoeneß ist Bayer durch und durch: "Wir sind extrem stolz, dass wir aus München kommen und in Bayern leben dürfen. Wenn man so viel in der Welt umher kommt, wie wir, dann weiß man erst zu schätzen, was es heißt, ein Bürger dieses Staates und in dieser wunderschönen Stadt zu sein."