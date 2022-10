Ukrainisches Handball-Nationalteam spielt in Großwallstadt

Dass die ukrainische Nationalmannschaft in Großwallstadt trainieren und spielen darf, ist ein großes Glück. Trainer Slava Lochmann, Anfang der 2000er Jahre selbst als Spieler bei den Unterfranken aktiv, ist dankbar für die Möglichkeit, in Sicherheit trainieren zu können: "Ich möchte nur auf dem Sportplatz kämpfen", sagt er.

Aschaffenburg stellt für Quali-Spiel Halle zur Verfügung

Die 16 Nationalspieler sind inzwischen in mehreren Vereinen in ganz Europa untergekommen. Lochmann selbst arbeitet seit einigen Monaten im TVG-Trainingscamp. Für den TVG war es keine Frage, dem ukrainischen Team zu helfen, so dass die Nationalmannschaft ihr EM-Qualifikationsspiel gegen Färöer in in der fan.Frankenstolz Arena Aschaffenburg austragen kann.

"Wir sind froh, dass die ganze Region dahintersteht, dass viele Helfer mitmachen und und dass sich auch die Stadt Aschaffenburg bereiterklärt hat, die Halle zur Verfügung zu stellen", sagt TVG-Geschäftsführer Michael Spatz. Am Mittwochabend dürfen die ukrainischen Spieler dann endlich wieder auf dem Platz kämpfen.