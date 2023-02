Ukrainischer Skeletoni: "Will die Russen nicht bei Olympia"

Kurz nach seinem Lauf bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 hielt der ukrainische Skeletoni Vladyslav Heraskevycvh ein Schild in die Kameras. Darauf stand: "No war in Ukraine". Das war knapp zwei Wochen vor den ersten Angriffen Russlands auf die Ukraine und politische Botschaften bei den Spielen in Peking eigentlich verboten.

"Heute töten sie Menschen, morgen sollen sie mit allen vereint sein"

Heraskevych setzt sich lautstark gegen den Krieg ein. Er betreibt eine eigene Hilfsorganisation, unterstützt unter anderem Kinder in der Ukraine und trainiert mit ihnen. Dass das IOC bei den olympischen Spielen in Paris nun russische und belarussische Sportler zulassen will, kann der zweifache Olympiateilnehmer nicht verstehen: "Ich möchte nicht, dass sie dabei sind. Sie sind Teil der Armee. Heute töten sie Menschen in der Ukraine und dann sollen sie mit der gesamten Welt und all den anderen Ländern vereint sein und alles soll plötzlich gut sein. Das ist es eben nicht. Wir sollten nicht so tun, als wäre nichts passiert. Es ist etwas passiert. Menschen sterben."

Ukrainische Sportler würden gerne bei Olympia starten

Die Überlegungen, dass ukrainische Sportler die Spiele boykottieren, hält Heraskevych für keine gute Idee: "Es ist wichtig zu verstehen, dass wir Ukrainer die Spiele nicht boykottieren wollen, wir wollen uns auf der großen olympischen Bühne messen. Aber das können wir nicht, da das IOC russische Sportler zulassen will. Das ist ein Problem."