Ukrainische Handballnationalmannschaft in Großwallstadt

Es ist für Slava Lochmann, den Trainer der ukrainischen Handballnationalmannschaft, eine Rückkehr zu alter Wirkungsstätte, auch wenn unter dramatischen Bedingungen. Anfang der 2000er war er mehrere Jahre als Spieler für den TV Großwallstadt aktiv, damals noch in der ersten Handball-Bundesliga. Es sei ein Gefühl von "nach Hause kommen", sagte der Cheftrainer dem Bayerischen Rundfunk.

Ein wichtiges Symbol für die Ukraine

Dass sein Team an dem Ort trainieren kann, an welchem sich Lochmann zu Hause und sicher fühlt, ist für ihn ein wichtiges Zeichen für sein Land. Seine Mannschaft kämpfe nicht an der Front, sondern in der Halle. Es sei ein wichtiges Symbol für sein Land, dass der Sportbetrieb weiterläuft, so Lochmann.

Ausreise durch Ministeriumsbeschluss

Am Anfang der Woche waren alle 16 verfügbaren Nationalspieler aus der Ukraine ausgereist, ermöglicht durch ein Schreiben des ukrainischen Sportministeriums. Per Bus wurden die Spieler zuerst nach Budapest gebracht, dann von dort aus direkt weiter nach Unterfranken. Im Sportpark Großwallstadt absolviert das Team nun ein 20-tägiges Trainingslager. Im Zuge dessen sind mehrere Benefizspiele angesetzt. Kleidung und Ausstattung habe man vom TV Großwallstadt erhalten, so TVG-Geschäftsführer Stefan Wüst.

Zukunft noch offen

Für die Zeit des Trainingslagers, welches zum Teil der Ukrainische Handball Verband finanziert, sind die Spieler in einem Hotel untergebracht. Die mitgereisten Frauen und Kinder wurden durch ehrenamtliche Helfer in Privatwohnungen aufgenommen. Das Engagement in Großwallstadt belegt, dass Sport verbindet. Wie es nach dem Ablauf der 20 Tage für die Spieler und deren Familien weitergeht, weiß im Moment noch niemand. Sicher ist, zurück in die Ukraine möchte keiner - zumindest so lange dort Krieg herrscht. Der TVG hatte Angeboten, den Spielern bei der Suche nach neuen Vereinen zu helfen.