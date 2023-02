Ukrainekrieg: Kann nicht alles "plötzlich gut sein"

Die Folgen des Ukrainekriegs bekommt auch die Sportwelt deutlich zu spüren. Russische und belarussische Sportler sind noch zum großen Teil von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen. Das IOC prüft allerdings seit einigen Wochen einen "Weg", Athletinnen und Athleten aus Russland und dem verbündeten Belarus eine breite Rückkehr in den Weltsport zu ermöglichen. Bedingung sei allerdings unter anderem strikte Neutralität.

Heraskewytsch: "Und alles soll plötzlich gut sein"

Das sieht nicht nur Wladyslaw Heraskewytsch, der durch den Krieg so etwas wie der inoffizielle Athletensprecher der Ukraine geworden ist, kritisch. Der Skeletoni zählt auf seinen Social-Media-Profilen die getöteten Athleten. "Ich möchte nicht, dass sie dabei sind, sie sind teil der Armee. Heute töten sie Menschen in der Ukraine und dann sollen sie mit der gesamten Welt und all den andern Länder vereint sein. Und alles soll plötzlich gut sein. Das ist es eben nicht".

Eine Meinung, die auch der ehemalige Biathlet Jens Steinigen teilt, der Mitbegründer von "Athletes for Ukraine". Dort engagieren sich zahlreiche Sportler mit Aktionen für die Ukraine. Im Falle einer russischen Olympiateilnahme könnte er sich nur eine Entscheidung vorstellen. "Da muss man hier ganz klar über eine Boykott nachdenken", so Steinigen. Denn, "du musst zusammen mit dem russischen Sportler im Wettkampf starten und wenn der gewinnt, musst du akzeptieren, dass der sich in Russland auf die Bühne stellt mit einem großen Z in der Hand und weiter für die Mobilisierung des russischen Volkes, für den Krieg und den Mord in der Ukraine wirbt. Mich macht das einfach nur fassungslos".

"Ich bin traurig, das ist zu lange diese Zeit. Dieser Krieg schon zu lange." Slava Lochmann, Handball-Nationaltrainer Ukraine

Extreme Situation

Auch für Biathletin Herrmann-Wick ist es "eine extreme Situation", dass der Krieg so lange anhält. Kurz vor dem russischen Angriff wurde sie Olympiasiegerin. Für sie gibt es "natürlich offene Fragen, wann kommen die Sportler wieder zurück?" Sport sei ja etwas, "wo man sich durch eine Gleichheit gegeneinander messen kann, egal welcher Herkunft. Und dass ist natürlich gerade schon a bisserl eingeschränkt. Man will ja gegen die Besten laufen und die russischen Sportler sind vielleicht auch nicht alle der Meinung, dass der Krieg jetzt gerade die richtige Lösung wäre. Es ist eine ganz schwierige Situation".

Herrmann-Wick: "Wie Wahnsinn das eigentlich ist"

Ihr Blick geht auch auf zwei ukrainische Biathleten, die schon kurz nach Olympia für die Armee im Einsatz waren: Dmytro Pidrutschnji kehrte vor einem Jahr unmittelbar nach dem Einmarsch der Russen in sein Heimatland zurück, um gut drei Monate als Soldat zu dienen. Mittlerweile kann der 31-Jährige seinem Sport wieder nachgehen und ist bei der WM auf Platz fünf gelaufen.

Auch Julia Dschima, Staffel-Olympiasiegerin von 2014, ist zurück und die Wahl-Ruhpoldingerin hat sie beim Training getroffen. "Das will man sich gar nicht vorstellen, was die daheim erlebt haben", sagt Herrmann-Wick und hofft, dass sie vielleicht "durch den Sport, diese Freude wieder zurückfinden". Betont aber, "wie Wahnsinn das eigentlich ist", es sei aber schön, dass ukrainische Biathleten jetzt da sind und teilnehmen können.