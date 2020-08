UEFA-Supercupspiel in Budapest wegen Grenzschließung fraglich

"Ungarn schließt angesichts steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus im Ausland vom 1. September an seine Grenzen für ausländische Touristen", so lautet die Bekanntgabe der Regierung in Budapest. Einreisen dürfen nur noch ungarische Staatsbürger.

Supercupspiel von Porto nach Budapest verlegt

Zu dumm, dass die UEFA das Supercupspiel zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Europa-League-Triumphator im Zuge der Spielverlegungen wegen der Pandemie ausgerechnet nach Ungarn vergeben hat. Ursprünglich sollte das Finale ja in Porto ausgetragen werden.

FC Bayern und Sevilla ohne "ungarische Staatsbürger"

Jetzt soll das aber in der Budapester Puskás Aréna stattfinden. Doch weder die Spieler des FC Bayern noch vom FC Sevilla sind "ungarische Staatsbürger", die dann überhaupt dorthin einreisen dürften. Deshalb stellt sich durchaus die Frage, wie das denn nun gehen soll. Und das ist nicht die einzige.

Pikanter Testballon der UEFA: Supercupspiel mit Zuschauern

Sogar Zuschauer wären dort erlaubt. Bis zu 30 Prozent der Plätze sollen bei der Partie laut einem Beschluss der UEFA besetzt werden können. Der UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sprach dabei ausdrücklich von einem Testballon und Pilotprojekt. Auch der droht jetzt zu platzen.

Zusätzliche Gesundheitsauflagen für den FC Sevilla

Für den FC Sevilla stellt sich noch ein weiteres Hindernis in den Weg. Der Europa-League-Gewinner kann nach den ungarischen Gesundheitsrichtlinien eigentlich nur mit mindestens 14 Tagen Vorlauf nach Budapest reisen. Denn Spanien gehört zu den Herkunftsländern, aus denen sich Reisende bei der Einreise nach Ungarn einer Gesundheitsuntersuchung unterziehen müssen. Selbst wenn kein Verdacht auf eine Infizierung mit Covid-19 vorliegt, schreibt Ungarn zunächst eine 14-tägige Quarantäne vor. Ob sie wegen der Grenzschließung dann überhaupt einreisen dürfen, wäre zu hinterfragen.

"Triftiger Grund" als Ausweg?

Ausländer müssen dazu ab dem 1. September nämlich "einen triftigen Grund angeben", das besagt die Bekanntgabe der Regierung. Ob die Teilnahme an einem UEFA-Supercupspiel dazu gehört, steht dort nicht.

Viele offene Fragen

Was die Politiker in Ungarn dazu sagen, ist offen. Und auch, was sie über den Vorschlag der UEFA mit den Zuschauern denken. Der Verband stehe diesbezüglich im engen Austausch mit Ungarns Fußballverband und Regierung, um geeignete Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit - bei Spielern und Zuschauern - zu entwickeln. Aus dem Ausland könnten die Fans dann aber nicht kommen. Schließlich sind die Grenzen dann ja dicht. Vielleicht ja auch die Stadiontore. Und ob dort überhaupt angepfiffen wird? Es bleibt spannend!