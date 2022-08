> Sport > UEFA-Supercup: 2:0 für Real Madrid gegen Eintracht Frankfurt

Beim UEFA-Supercup hat Champions-League-Sieger Real Madrid in Helsinki mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Die Tore schossen David Alaba in der 37. und Karim Benzema in der 65. Minute.