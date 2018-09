UEFA Regions Cup: Ein Libyer für Deutschland

Jetzt steht Osama in der Bayernauswahl. Oliver Kröner, der Trainer vom SV Euerbach/Kützberg, zieht vor seinem Spieler sämtliche Hüte: "Der Weg hierher war mit ganz ganz vielen Hürden und Schwierigkeiten behaftet. Sich dann in einem neuen Land zurechtzufinden und dort Fuß zu fassen, ist nochmal sehr schwer."

Hochgeschätzt - nicht nur als Fußballer

Jede Art von Sport fördert die Integration. Und Osama ist bei seinen Mannschaftkollegen hochgeschätzt. Gemeinsam trainieren, spielen, mal verlieren, mal gewinnen. Das schweißt eine Fußballmannschaft zusammen. Was es bedeutet, sich in einem neuen Land neu zu orientieren und zu integrieren, das hat auch Kapitän Mirsam Mekitsch erfahren. Der Bosnier ist als Kind mit seinen Eltern vor dem Bürgerkrieg in seinem Land geflohen. Und Osama schätzt Mirsam sehr: "Ein witziger Kerl mit sehr viel Talent. Er liebt den Fußball und ist leidenschaftlich dabei. Er spielt zwar Innenverteidiger, aber wenn wir Vier gegen Vier spielen, packt er Sachen aus, die sonst nur ein Offensivspieler macht." Und weiter: "Der Weg, den er gegangen ist, in so kurzer Zeit, sich gut integruiert hat, die Sprache spricht, einen Ausbildungsplatz hat - Hut ab!"

Der "Pfundskerl" will alles geben

Dass Osama Alswami nun in der Bayernauswahl steht, das gönnen ihm alle. Und sein Trainer Oliver Kröner freut sich für ihn: "Absolut. Ein Pfundskerl, der sich in die Mannschaft super integriert und der mit Herz dabei ist." Und Osama selbst ist stolz, in die Bayernauswahl aufgenommen worden zu sein: "Ich freue mich echt und will alles geben."