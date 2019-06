So geht's weiter

Weitere Gegner der Bayern in der Gruppe A sind eine türkische Auswahl, die durch Istanbul vertreten ist, und die Westslowakei. Die Türkei setzte sich in ihrem Auftaktspiel mit 3:1 gegen die Slowaken durch. Beide Spiele finden am Wochenende in Landshut im Rahmen der Fußballiade statt.

Der UEFA Regions Cup wird seit 1998 im Zweijahresrhythmus ausgetragen. Aus jedem Mitgliedsverband nimmt jeweils eine Regionalauswahl teil. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schickt immer ein Team des Landesverbandes ins Turnier, dessen U18-Junioren-Auswahl im Jahr zuvor das Sichtungsturnier gewonnen hat. Das sind diesmal die Spieler aus Bayern.