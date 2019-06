UEFA Regions Cup: Bayern gewinnt Auftaktmatch

Das einzige Tor im Spiel fiel gleich in der ersten Minute. Nach Vorarbeit von Masaaki Takahara (SV Türkgücü-Ataspor München) erzielte Arif Ekin (TSV 1860 München) das 1:0. Weitere Gegner der Bayern in der Gruppe A sind eine türkische Auswahl, die durch Istanbul vertreten ist, und die Westslowakei. Die Türkei setzte sich in ihrem Auftaktspiel mit 3:1 gegen die Slowaken durch.

Der UEFA Regions Cup wird seit 1998 im Zweijahresrhythmus ausgetragen. Aus jedem Mitgliedsverband nimmt jeweils eine Regionalauswahl teil. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schickt immer ein Team des Landesverbandes ins Turnier, dessen U18-Junioren-Auswahl im Jahr zuvor das Sichtungsturnier gewonnen hat. Das sind diesmal die Spieler aus Bayern.