UEFA prüft Regenbogen-Kapitänsbinde von Manuel Neuer

Die Europäische Fußball-Union prüft, ob Nationaltorwart Manuel Neuer seine Regenbogen-Kapitänsbinde weiter tragen darf. "Die Regularien besagen, dass die offiziell von der UEFA bereitgestellte Binde getragen werden muss", teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Er verwies aber darauf, dass der Juni "auch im Sport im Zeichen von 'Pride'" stehe, "um sich für mehr Vielfalt stark zu machen". Daran beteilige sich auch der DFB.

Der 35-Jährige trug die Regenbogen-Kapitänsbinde nicht nur bei den beiden EM-Spielen in München gegen Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal, sondern bereits beim Testspiel am 7. Juni gegen Lettland. Sie steht laut DFB-Pressesprecher Jens Grittner als Zeichen und klares Bekenntnis der gesamten Mannschaft für Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Die Botschaft lautet: "Wir sind bunt!"

Neuer könnte mit Geldstrafe belegt werden

Die UEFA sieht die Binde von Neuer offenbar als ein politisches Zeichen, was von ihren Statuten verboten ist. Der Kapitän könnte womöglich mit einer Geldstrafe belegt werden.

Grundsätzlich handelt die Europäische Fußball-Union bei Botschaften abseits des Sportlichen sehr strikt. Wer "Sportveranstaltungen für sportfremde Kundgebungen benutzt", verstößt laut den UEFA-Statuten gegen die "Allgemeinen Verhaltensgrundsätze".

Die Proteste gegen Rassismus während der EM hatte der Dachverband zuletzt aber sogar begrüßt. Spieler und sogar Schiedsrichter waren in den vergangenen Tagen vor dem Anpfiff ihrer Partien auf ein Knie gegangen, um still gegen Ausgrenzung und Hass aufgrund der Herkunft zu protestieren.

Münchner Arena am Mittwoch in Regenbogenfarben?

Der Regenbogen steht für die Solidarität mit der LGBT-Gemeinschaft, zudem ist der Juni für sie der "Pride Month". Derzeit wird intensiv darüber diskutiert, ob das Münchner EM-Stadion beim Gruppenfinale an diesem Mittwoch gegen Ungarn in Regenbogenfarben leuchten könnte. Einen entsprechenden Antrag will Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) an diesem Montag bei der UEFA stellen. "Das ist ein wichtiges Zeichen für Toleranz und Gleichstellung", hatte er gesagt.

Hintergrund der Aktion ist ein vom ungarischen Parlament gebilligtes Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen in Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Das Gesetz gilt als besonderes Anliegen von Ministerpräsident Viktor Orban. Entsprechend laut war die Forderung nach einem klaren Zeichen bei der Fußball-EM in Deutschland geworden.

UEFA leitet Rassismus-Ermittlungen ein

Wegen "möglicher diskriminierender Vorfälle" leitete die Europäische Fußball-Union in Bezug auf die beiden EM-Spiele Ungarns gegen Portugal am 15. Juni (0:3) und gegen Frankreich am 19. Juni (1:1) Ermittlungen ein. Französische Spieler waren am Samstag von einigen Fans teils wüst und rassistisch beschimpft worden. Nach dem ersten Gruppenspiel in Budapest soll Ronaldo laut portugiesischer Medien von manchen Zuschauern übel angefeindet worden sein.