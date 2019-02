vor 38 Minuten

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin im Amt bestätigt

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin ist wie erwartet in seine zweite Amtszeit bis 2023 gewählt worden. Der 51 Jahre alte Slowene trat am Donnerstag beim Kongress der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ohne Gegenkandidat an.