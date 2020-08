UEFA Nations League: Warum Deutschland nicht verlieren sollte

Das ist die UEFA Nations League

Die UEFA Nations League wurde erstmals 2018/19 ausgetragen. Die 55 Mitgliedsverbände des Europäischen Fußballverbands UEFA spielten in vier Ligen (A, B, C, D) und 16 Gruppen ihren Champions aus. Portugal war der erste Gewinner. Deutschland wurde in einer Dreiergruppe mit Frankreich und den Niederlanden nur Letzter.

Zur neuen Saison 2020/21 bleibt Deutschland trotz des Abstiegs erstklassig - in Liga A -, weil die Gruppen von 16 auf 14 reduziert und zahlreiche Dreier- zu Vierergruppen aufgestockt wurden. Deutschland spielt diesmal in der Gruppe 4 in der Liga A mit Spanien, der Schweiz und der Ukraine.

"Hintertür" zur WM 2022

Die Nations League ist auch eine "Hintertür" zur WM 2022: Zwei Teams spielen mit den zehn Gruppenzweiten der europäischen WM-Quali drei zusätzliche Plätze für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar aus.