UEFA Nations League: Deutschland verliert in den Niederlanden

Die Niederlande treffen bei späten Kontern

Die für Deutschland bitteren Schlusspunkte setzten aber die Niederlande bei weiteren schnellen Kontern, zwei Mal waren Ballverluste des eingewechselten Draxler vorausgegangen. Konnte Manuel Neuer nach 76 Minuten einen Schuss von Memphis Depay noch parieren, war er drei Minuten vor dem Spielende chancenlos. Nach einem flachen Querpass musste Depay, allein vor Neuer, aus kurzer Distanz nur noch zum 2:0 einschieben. In der Schlussminute hämmerte Depay den Ball bei einem weiteren Konter an die Querlatte, in der Nachspielzeit sorgte Georginio Wijnaldum, erneut nach einem schnellen Konter, für den 3:0-Endstand. Es ist die höchste Niederlage einer deutschen Mannschaft gegen die Niederlande in der Geschichte.

Deutschland kämpft gegen den Abstieg

Im ersten Spiel der neuen UEFA Nations League hatte Deutschland 0:0 gegen Frankreich gespielt, am Dienstag (16.10.18, 20.45 Uhr, live auf B5 aktuell) kommt es zum Rückspiel in Paris. Frankreich hatte die Niederlande im September 2:1 besiegt und ist Tabellenführer, die Niederlande sind Zweiter, Deutschland Tabellenletzter auf Platz drei. In Frankreich muss das deutsche Team mindestens Unentschieden spielen, um weiter um den Klassenerhalt zu spielen, bei einem Sieg ist dagegen sogar der Gruppensieg noch theoretisch möglich. Verliert das DFB-Team aber gegen Weltmeister Frankreich, kann es den Abstieg nicht mehr aus eigener Kraft verhindern.