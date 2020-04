UEFA macht Druck - aber weiter Uneinigkeit über Starttermin

Re-Start der Bundesliga weiterhin umstritten

So weit, so gut. Die UEFA drängt, und auch die Verantwortlichen der deutschen Bundesligisten hoffen auf eine baldige Fortsetzung der Saison. Doch wann es so weit sein könnte, darüber gehen die Meinungen auch weiterhin auseinander. Am Montag (20.04.2020) hatten die Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) haben am Montag (20.04.2020) als möglichen Termin für einen Re-Start den 9. Mai genannt und so Hoffnungen geweckt. Die Sportministerkonferenz hatte zeitgleich von einem möglichen Re-Start mit Geisterspielen "Mitte/Ende Mai" gesprochen.

"Voraussetzung ist, dass es ein durchdachtes Konzept gibt", sagte NRW-Ministerpräsident Laschet. Am Donnerstag will die Deutsche Fußball Liga liefern. Klar ist: Auch Geisterspiele in der Bundesliga können nur dann stattfinden, wenn die Spieler, Trainer und Mitglieder der Funktionsteams umfangreich auf Corona getestet werden. Offenbar plant die DFL, solche Tests alle drei Tage durchzuführen. Bis zum Saisonende würden somit rund 20.000 Tests fällig.

Knappe Tests für das "Luxusgut Fußball" durchsetzbar?

Doch längst nicht alle finden das angemessen. So fragen sich Kritiker, darunter die Diakonie Bayern, ob die knappen Tests für das Luxusgut Fußball verwendet werden sollen. "Wir sind derzeit nicht mal in der Lage, jeden zu testen, bei dem es medizinisch sinnvoll sein könnte, geschweige denn jeden Verdachtsfall", sagte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Und sogar Spieler wie der Bremer Maximilian Eggestein seheni einem Re-Start zwiegespalten entgegen. "Mich würde es natürlich freuen", sagte der U21-Vize-Europameister: "Aber das Ganze muss gesellschaftlich vertretbar sein. Da darf der Fußball keine Sonderrolle einnehmen."