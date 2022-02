UEFA lässt Champions-League-Finale in St. Petersburg offen

"Die UEFA beobachtet die Situation ständig und genau. Wenn notwendig, wird zu gegebener Zeit eine Entscheidung getroffen", teilte die UEFA am frühen Dienstagabend auf SID-Anfrage mit. Einige Stunden zuvor hatte die Organisation noch ausdrücklich betont, dass es "zurzeit keine Pläne gibt, den Austragungsort zu ändern". Diese Formulierung jedoch fehlte im neuesten UEFA-Statement.

Play-offs zur WM und den Europa-League-Partien "wie geplant"

Auch bei den Play-offs zur WM und den Europa-League-Partien mit Beteiligung russischer Mannschaften sind von der UEFA zunächst keine Änderungen vorgesehen gewesen. Die UEFA stehe "in engem Kontakt mit den betroffenen Nationalverbänden und Vereinen", hieß es: "Gegenwärtig werden alle Spiele wie geplant stattfinden."

Die russische Nationalmannschaft empfängt am 24. März in der Hauptstadt Moskau Polen in den WM-Play-offs. In der Europa League sind in Zenit St. Petersburg und Spartak Moskau zwei russische Teams weiterhin im Wettbewerb vertreten.

Für den 28. Mai ist das Endspiel in der europäischen Königsklasse in der russischen Metropole angesetzt. Das Finale gilt als das weltweit wichtigste Spiel im Vereinsfußball.

Gazprom: UEFA-Sponsor und Partner für Schalke 04

Der russische Staatskonzern Gazprom gehört zu den größten Sponsoren der UEFA. Gazprom-Partner ist auch der FC Schalke 04. Der will "weitere Entwicklung beobachten".

Der vom russischen Energieunternehmen Gazprom gesponsorte Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 verfolgt die politische Lage in Osteuropa nach der Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete durch Russland "mit großer Sorge". Das erklärte der Verein in einer Stellungnahme der Vereinsführung am Dienstag.

Ob der Club Konsequenzen zieht, ist noch offen. "Der FC Schalke 04 wird die weitere Entwicklung beobachten, bewerten und nachdrücklich zum Frieden appellieren – zum Schutz der von der Krise betroffenen Menschen", hieß es. Der Verein sei sich "seiner besonderen Rolle unter den deutschen Sportvereinen bewusst", teilte die Klubführung mit.

Krise um Russland und die Ukraine eskaliert

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatisten-Gebiete Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt. Zudem kündigte er die Entsendung russischer Soldaten in die Gebiete an. Dem hat der russische Föderationsrat auf Antrag Putins inzwischen zugestimmt. Die EU-Staaten haben sich auf Sanktionen geeinigt.