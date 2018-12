UEFA führt weiteren Europacup-Wettbewerb ein

Das neue Format, das bislang den Arbeitstitel "Europa League 2" trägt, wird nach Angaben der UEFA hierarchisch unter der Champions League und der Europa League angesiedelt sein. In der Gruppenphase starten 32 Teams aus kleineren Nationen - die Teilnehmerzahl in der Europa League wird gleichzeitig von 48 auf ebenfalls 32 Mannschaften reduziert.

Gespielt wird in der Gruppenphase donnerstags. Das Finale soll jeweils zum Saisonende in einer Woche mit den Endspielen der anderen beiden großen Wettbewerbe stattfinden. Der Sieger der neuen qualifiziert sich für die nächste Ausgabe der Europa League.

Ein Startplatz für den 7. der Bundesliga

Es werde mehr Spiele für mehr Vereine geben, kündigte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin an. In der Gruppenphase würden zudem mehr Verbände vertreten sein. Andrea Agnelli, Chef der europäischen Vereinigung der Topclubs (ECA), begrüßte die Entscheidung. Der Beschluss stelle die faire Entwicklung der Club-Wettbewerbe sicher und sichere dem Fußball die Rolle als Sport Nummer eins in der Welt.

Die Fußball-Bundesliga erhält nach Aussage von DFB-Präsident Grindel einen Startplatz im neuen Europapokal-Wettbewerb - er fällt dem jeweiligen Tabellensiebten zu. Allerdings muss der erst noch eine Qualifikationsrunde überstehen, um in die Gruppenphase des neuen UEFA-Pokals einzuziehen.