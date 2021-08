Überzeugender Sieg in Havelse: Türkgücü strebt nach oben

Frühe Tore schön herausgespielt

Die Gäste zeigten sich von Beginn an eiskalt und schockten den Tabellenletzten aus dem Norden mit zwei wunderbar herausgespielten Toren durch Slišković und Kuhn. Im Gegensatz zu den letzten Partien benötigten die Münchner nur wenige klare Aktionen, um die entscheidenden Nadelstiche zu setzen.

Der TSV Havelse agiert zwar wie in den vorherigen Partien bemüht, lässt jedoch Tempo, Zug zum Tor und Genauigkeit vermissen. Demnach hatten Mavraj und Co. meist leichtes Spiel mit ihren Gegenspielern. Lediglich zwei Halbchancen von Jaeschke deuteten an, dass in Hälfte zwei vielleicht doch noch etwas passieren könnte. Gefährlich wurde es bislang jedoch nur dann, wenn Türkgücü den Ball im Mittelfeld vertändelte.

Havelse ohne Glück - Vrenezi macht alles klar

Nach der Pause zeigten die Gastgeber, die weiter ohne Punkte bleiben, eine bessere Körpersprache und kamen auch zu Chancen - die beste vergab Julius Langfeld unglücklich. Türkgücü-Keeper René Vollath hatte er schon überlupft, doch der Ball sprang vom Innenpfosten zurück und nicht ins Tor. Zehn Minuten vor dem Ende machte Vrenezi dann mit dem 3:0 den Deckel auf diese Partie.