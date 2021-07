Überzeugende Leistung: Viel Lob für Schiedsrichter Brych

Auch seine letzte Aufgabe meisterte Felix Brych souverän. Als die Horde der jubelnden Italiener nach dem Elfmeterschießen heranraste, brachte er sich gekonnt in Sicherheit. Das Urteil über die Leistung des Schiedsrichters im EM-Halbfinale zwischen den Azzurri und Spanien (4:2 i. E.) hatte Gary Lineker da bereits gesprochen. "Großartiger Referee", kommentierte die englische Fußball-Ikone den wahrscheinlich finalen Auftritt des Münchners auf der internationalen Bühne.

"Fantastisch, ruhig, kontrolliert"

Mit seinem Tweet reagierte Lineker auf den Post der renommierten Times, deren Kommentator Henry Winter den deutschen Unparteiischen gerne dauerhaft in der britischen Hauptstadt sehen würde. "Es wäre toll, wenn dieser fantastische, ruhige und kontrollierte Schiedsrichter Felix Brych in London bleiben könnte", schrieb Winter: "Vielleicht so drei bis vier Jahre..."