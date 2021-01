Überraschung beim 1. FC Nürnberg: Rekordeinkauf Misidjan geht

Virgil Misidjan verlässt den 1. FC Nürnberg und wechselt mit sofortiger Wirkung zum niderländischen Erstligisten PEC Zwolle. Dies teilte der Club mit.

"Virgil ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, den FCN verlassen zu wollen", sagt Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking auf der Homepage des Vereins. Misidjan kämpfte nach einem Kreuzbandriss um den Anschluss und wollte mehr Einsatzzeiten.

Drittes Kind ist unterwegs

Die konnte ihm der 1. FC Nürnberg nicht zusichern, so Hecking. Zudem erwartet Misidjans Frau das dritte gemeinsame Kind, schon seit Weihnachten ist der 27-Jährige in der Heimat und will dauerhaft näher bei der Familie sein.

"Aus diesen Gründen haben wir dem Wunsch entsprochen", so Hecking weiter: "Wir wünschen Virgil nur das Beste. Vor allem, dass er verletzungsfrei und weiterhin fröhlich bleibt."