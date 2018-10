Überlegener FC Augsburg siegt in Hannover mit 2:1

Beim FCA gab es zwei Änderungen. Marco Richter durfte für den erkrankten Caiuby ran, Ja-Cheol Koo ersetzte anfangs Michael Gregoritsch, der sich vor dem Pokalspiel am Dienstag gegen Mainz 05 eine Halbzeit lang auf der Bank ausruhen durfte. Diese Maßnahme konnte sich Augsburgs Trainer Manuel Baum leisten. Denn seine Mannschaft presste von Anfang an.

Khedria trifft gegen drei Abwehrspieler

Als gleich drei Hannoveraner Rani Khedira (8.) nicht am Torschuss hindern konnten, nutze der die Überlegenheit zum Führungstreffer aus kurzer Distanz. Kurz zuvor hatte Koo die Kugel per Kopf neben den Kasten gezimmert. Nach einer Viertelstunde ließen sich die Hausherren erstmals in dieser Partie im gegnerischen Strafraum blicken. FCA-Keeper Andreas Luthe parierte (20.) einen von Pirmin Schwegler getretenen Freistoß. Hannover kam zwar etwas besser ins Spiel, doch Augsburg war definitiv das bessere Team. Martin Hinteregger (29.) und Philipp Max (34.) brachten den Ball aber nicht über die Linie. Luthe klärte den Abschlussversuch von Füllkrug (45. +1) nach einem Konter und brachte damit den 1:0-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Gegentreffer ausgerechnet nach dem 2:0

Trainer Baum war das zu wenig, er verstärkte (46.) sein Team doch noch mit Gregoritsch, dem Marco Richter weichen musste. Nach einer scharf hereingegebenen Ecke (52.) durch Jonathan Schmid köpfte André Hahn das Leder einen Meter am langen Pfosten vorbei. Nachdem Haraguchi einen Ball von Baier im Strafraum an die Hand bekommen hatte, pfiff Schiedsrichter Robert Kampa nach Sichtung der Videobilder Elfmeter. Den verwandelte Alfred Finnbogason (63.) ganz cool zum 2:0. Ausgerechnet, als Augsburg wie der sichere Sieger aussah, traf Ihlas Bebou (72.) zum 1:2-Anschlusstreffer. Luthe musste nach einem Kopfball von Weydandt nochmals einen Reflex zeigen, um den Ausgleich abzuwenden. Durch den Sieg rückt der FC Augsburg auf Rang acht vor und nimmt Kontakt zu den Plätzen für die internationalen Wettbewerbe.