Über das Tauchen mit Haien und unter Grönlands ewigem Eis

Anna von Boetticher ist zwar in München geboren, aber heute in der ganzen Welt zuhause: Es zieht sie vor allem an Orte mit tiefen Gewässern. Sie ist Deutschlands erfolgreichste Apnoetaucherin.

Ihre Leidenschaft fürs Freitauchen, also das Tauchen ohne Sauerstoffzufuhr, hat sie ebenso auf die portugiesischen Azoren geführt wie nach Island – oder an den oberbayerischen Walchensee. Bayern 2-Radioreisen sprach mit ihr über das Abtauchen in andere Welten.

Tieftauchen ohne Sauerstoffflasche. Ohne Hilfsmittel. Nur mit Technik. Das ist nicht für jeden etwas. Wie bist Du zum Apnoetauchen gekommen?

Anna von Boetticher: Wie alle Menschen habe ich schon als Kind probiert, wie lange man Luftanhalten kann. Sobald ich im Schwimmbad war, war da diese Neugierde auf diese für mich sehr faszinierende, magische Unterwasserwelt. Dann habe ich extremes Tauchen mit Flaschen gemacht. Und das hat seine Risiken, weil man sich auf die Technik verlässt, um zu überleben. Man muss jedes Problem unter Wasser lösen können. Und da dachte ich mir, wenn ich ein genaueres Verständnis davon habe, wieviel Zeit ich unter Wasser habe, wenn ich außer Atem bin und ein Problem lösen muss, könnte mir die Apnoe Technik helfen, nicht in Panik zu geraten. Dann habe ich einen Wochenendkurs belegt – in einem Tauchturm einer Marinebasis in England. Nach zwei Stunden Übung war ich auf dem Boden, der lag 28 Meter tief und ich dachte mir – wieso ist jetzt hier der Boden? Wo geht es hier weiter? Und sechs Monate später hatte ich die erste Medaille in einer Weltmeisterschaft und die deutschen Rekorde gebrochen. Die Tiefenrekorde.

Braucht man Talent dafür oder kann das jeder?

von Boetticher: Wenn ich das kann, dann kann das jeder. Denn ich bin eigentlich von der Veranlagung her der Anti-Apnoe-Taucher. Ich habe eine zu kleine Lunge für meine Körpergröße und mein Gewicht. Ich bekomme zum Beispiel auch sehr früh das Bedürfnis zu atmen. Und da mussten wir das hart erkämpfen, dass das später kommt. Das war nicht einfach für mich.

Also man muss ständig aufmerksam bleiben – wie lange pack ich‘s noch, wie hoch bin ich? Wie viel Zeit brauche ich noch, um wieder nach oben zu kommen?

von Boetticher: Ja. Wobei, die Leute denken immer, dass man einfach ins Blaue hinuntertaucht. Aber das ist riskant. Daher arbeiten wir uns erstmal an einem Seil hinunter in die Tiefe, und das Seil ist vermessen. Das heißt, ich weiß bei jedem Meter oder bei allen fünf Metern, wo ich bin. So arbeitet man sich dann Stückchen für Stückchen vorwärts.

Der sportliche Ehrgeiz ist das eine. Aber was ist das für ein Gefühl, wenn man das schafft?

von Boetticher: Der eigentliche Grund zu tauchen, war für mich schon immer das Erlebnis der Unterwasserwelt. Und das reine Erlebnis, dass ich mich aufhalten kann in dieser Welt unter der Oberfläche. Und beim Apnoetauchen muss ich mich noch viel intensiver mit meinem Körper und meinem Geist anpassen an diesen Teil des Planeten, zu dem man vielleicht nicht so sehr gehört. Zuerst. Und wenn man dann aber feststellt, dass man, wenn man sich darauf einlässt und daran auch ein bisschen arbeitet, diese Möglichkeit hat, sich eben mit Körper und Geist anzupassen an den Lebensraum unter Wasser, das ist schon sehr faszinierend.

Du warst schon so oft unten, in verschiedenen Tiefen, in verschiedenen Klimazonen. Es wird nicht langweilig. Oder?

von Boetticher: Ich denke, unsere Welt ist sowieso nie langweilig. Das ist nur etwas, was man in sich trägt. Wer den Willen hat, sich faszinieren zu lassen und zu staunen – dann findet man immer irgendetwas, was man spannend findet oder was schön ist oder was faszinierend ist. Und da muss man auch tatsächlich gar nicht um die Welt reisen, um schöne Dinge zu sehen. Wir waren ja unterwegs für eine Doku-Reihe im NDR. Und da hat Henning Rütten, der das zusammen mit mir gemacht hat, irgendwann gesagt: "Sag mal, du freust dich aber auch über alles, oder?“ Weil ich in Budapest unbedingt in so einen Teich steigen musste. Und da habe ich zu ihm gesagt: Ja, ich glaube, ich würde wahrscheinlich in einer Pfütze noch was finden, was ich spannend finde. Es gibt immer was zu sehen. Das hört auch nie auf.