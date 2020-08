U21-Trainer Stefan Kuntz: Keine Spieler für Jogi Löw

"Um das offensiv und ehrlich zu beantworten: Die aktuellen Jahrgänge sind nicht so bestückt, wie wir es gewohnt waren", sagte U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz im Instagram-Talk von BR24 Sport. Es fehlt an der Breite im Nachwuchsbereich.

Er vergleicht den aktuellen Jahrgang mit früheren Generationen - und die schneiden da deutlich besser ab. "Bei der EM in Polen 2017 waren zehn Spieler, die noch bei mir hätten spielen können, entweder verletzt oder bei Jogi Löw beim Confed Cup. Und Jogi hat den Confed Cup gewonnen und wir sind U21-Europameister geworden", blickte Kuntz zurück.

Und "in Udine, das ist zwei Jahre später gewesen, hätten wir uns maximal über Kai Havertz unterhalten können. Das war's." Zurück in die Gegenwart: "Und jetzt? Aktuell kann ich zwar mit Jogi telefonieren, aber es gibt keinen Spieler, über den wir jetzt aktuell sprechen müssen, ob der hochrückt zur A-Nationalmannschaft."

Kuntz hofft auf die Förderprojekte der DFB-Akademie

Eine zu düstere Zukunft will Kuntz allerdings dennoch nicht skizzieren, Hoffnungen setzt er in die Akademie des Deutschen-Fußball-Bundes. Von dort werden Projekte initiiert, die Vereinen helfen sollen, gezielter mit Spielern in allen Mannschaftsteilen zu arbeiten. Neben dem Stürmerprojekt gibt es dort beispielsweise ein Mittelfeldprojekt unter der Regie des deutschen U19-Trainers Guido Streichsbier, der frühere Nationalspieler und U18-Trainer Christian Wörns betreut die Abwehrspieler.