U21-Talente: Vier junge Bayern für Hansi Flick

Der deutsche Star der Europameisterschaft heißt Lukas Nmecha, der den entscheidenden Treffer im EM-Finale beim 1:0 gegen Portugal erzielte und EM-Torschützenkönig wurde. Er steht beim Spitzenklub Manchester City von Pep Guardiola unter Vertrag und sagte kürzlich: "Hoffentlich treffen ein paar von uns bei der A-Nationalmannschaft wieder aufeinander". Zu den Kandidaten gehören auch vier bayerische Spieler, die sich in der Elf von Stefan Kuntz für größere Aufgaben empfohlen haben. BR24 Sport stellt sie vor:

David Raum (SpVgg Greuther Fürth)

Der 23-Jährige David Raum spielt seiner Jugend im Dress der SpVgg Greuther Fürth - und das als gebürtiger Nürnberger. Mit Fürth ist er in der abgelaufenen Saison aufgestiegen, mit der U21 Europameister geworden: "Flankengott" Raum schloss die Saison mit 15 Torvorlagen ab, absolvierte alle 34 Liga-Spiele und lieferte auch im Nationalteam eine punktgenau Hereingabe nach der anderen.

Eine Entwicklung, die selbst U21-Coach Stefan Kuntz überraschte: "Ich habe ihn ganz am Anfang bei einem Spiel in Würzburg beobachtet. Da hat er sein schlechtestes Saisonspiel gemacht. Danach habe ich zu meinen Trainerkollegen gesagt: 'Ich weiß nicht, was ich aus dem machen soll'. Und dann hat er so eine Entwicklung genommen", sagte Kuntz. Kommende Saison wird Raum im Oberhaus Assists sammeln - und vielleicht auch bald im DFB-Trikot. Denn als Linksverteidiger spielt er auf einer Position, die in der A-Nationalmannschaft seit Jahren unterbesetzt ist und auf der ein junger Leistungsträger gerade richtig käme.