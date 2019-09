U21: Sieg dank Hacks Hattrick

Kuntz: Guter erster Schritt

Die junge DFB-Auswahl, die mit nur noch zwei U21-Vize-Europameistern in der Startelf angetreten war, präsentierte sich extrem torhungrig und effektiv. Nach einer wackeligen Anfangsphase verdiente sich die Mannschaft den Sieg mit einem offensiv starken Auftritt. "Das war ein erster Schritt, den wir gut gemacht haben", sagte Kuntz. "Erstmal hier zu gewinnen, das ist nicht schlecht." Kapitän Eggestein ergänzte: "Wir haben damit gerechnet, dass es hier ein schweres Stück Arbeit wird. Deshalb sind wir sehr glücklich."

Im Oktober muss die Auswahl nach einem Testspiel gegen Spanien in der Quali in Bosnien und Herzegowina antreten. Weitere Gegner sind Moldau und Belgien. Die neun Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt für die Endrunde in Ungarn und Slowenien.