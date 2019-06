U21 schwitzt in Südtirol für "den nächsten Schritt"

Die Botschaft auf dem Fußboden dient jeden Morgen als Ansporn. "Dein nächster Schritt", steht im Foyer des Teamhotels auf einer Matte, die das deutsche U21-Nationalteam vor jedem Training passiert. Für genau diesen Schritt schwitzen Alexander Nübel, Benjamin Henrichs und Co. derzeit in Südtirol Tag für Tag. Am 17. Juni startet das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz gegen Dänemark in die EM in Italien. Das große Ziel heißt erfolgreiche Titelverteidigung und Olympia-Ticket.