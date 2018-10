U21 qualifiziert sich vorzeitig für die EM

Nur 4.304 Zuschauer in Ingolstadt sahen eine temporeiche Begegnung, in der die deutsche Mannschaft vor allem in der ersten Halbzeit glänzte. Cedric Teuchert (21.) und der herausragende Luca Waldschmidt (31.) erzielten dabei die Treffer. Für erneut starke Norweger, die den Deutschen im Hinspiel die bisher einzige Niederlage (1:3) in der Qualifikation zugefügt hatten, traf trotz mehrerer guter Chancen in der zweiten Halbzeit nur Birk Risa (46.).