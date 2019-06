U21-Nationalmannschaft zittert sich ins EM-Halbfinale

Fünfter Turniertreffer von Luca Waldschmidt

Das vom DFB als "Anstieg zum Olymp" beschworene Spiel begann äußerst munter, beide Teams suchten ihr Glück in der Offensive. Er wolle "nicht auf Unentschieden spielen", hatte Kuntz vor Anpfiff gesagt - und seine Mannschaft hielt sich an die Vorgabe. Das aktivere Team war allerdings EM-Neuling Österreich, nur langsam bekam Deutschland die Partie in den Griff.

Gerade als Österreich die erste große Chance vergeben hatte, schlug Waldschmidt eiskalt zu: Der 23-Jährige fand 25 Meter vor dem Tor keine Anspielstation, zog kurzerhand ab und traf mit links genau in den rechten Winkel. Während Waldschmidt von seinen Teamkollegen fast erdrückt wurde, riss Kuntz an der Seitenlinie strahlend die Arme hoch.