U21-Nationalmannschaft: Keine Lust auf Rechenspiele

Dritter Sieg ist das klare Ziel

Kompliziert wird es erst, wenn Deutschland verliert. Möglich ist dann alles: Auch ein 0:1 würde zum Gruppensieg reichen, wenn Dänemark gleichzeitig gegen Serbien gewinnt. Landet Deutschland dagegen auf Rang zwei, entscheidet sich das weitere Schicksal erst am Montagabend durch die Ergebnisse in Gruppe C.

"Hoffentlich müssen wir keine Rechenspiele machen", so Mittelfeldspieler Levin Öztunali vom 1. FSV Mainz 05. Immerhin: In Mathematik waren die deutschen Spieler gar nicht schlecht. "In England hatte ich ein B, also eine Zwei. Gar nicht schlecht", sagt der auf der Insel aufgewachsene Angreifer Lukas Nmecha. Und auch Florian Neuhaus hat bereits ausgiebig das Zahlenwerk studiert. Sein Ergebnis: "Auf Platz zwei wollen wir uns nicht verlassen. Wir gehen in das Spiel, um zu gewinnen."