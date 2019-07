U21-Fußballer wecken auch ohne Europameistertitel Hoffnungen

Die nach der 1:1-Niederlage im EM-Finale gegen Spanien vergossenen Tränen sind getrocknet. Der Verbitterung über die ausgefallene Titelverteidigung ist großem Stolz gewichen. "Es hängt zwar Silber um den Hals, aber ihr bringt Gold in mein Herz", hatte Kuntz beim Abschiedsbankett betont. Vom Bundestrainer erhielt der U21-Coach noch deutlich höhere Weihen. "Wir haben zwei Trainer beim DFB, die absolut die Fähigkeiten haben, Bundestrainer zu werden: Stefan Kuntz und Marcus Sorg", sagte Löw laut der Bild. Und er ergänzte: Der Trainer der Youngsters zeige "trotz aller Konzentration und Disziplin immer auch ein bisschen Leichtigkeit, ein bisschen Fröhlichkeit."

Zahlreiche Spieler auf dem Sprung in die A-Mannschaft

Löw fand auch für die junge Mannschaft viele lobende Worte: "Auch, wenn es am Ende nicht für den Titel reichte, hat die Mannschaft ein tolles Turnier gespielt und eine sehr gute Visitenkarte abgegeben". Besonders trifft das auf Luca Waldschmidt zu: Der 23-Jährige vom SC Freiburg wurde als zweiter deutscher Fußballer Torschützenkönig einer U21-EM.

Mit Marco Richter vom FC Augsburg und Nadiem Amiri von der TSG Hoffenheim glänzten zwei Offensivkollegen. Mit jeweils drei EM-Treffern erreichten sie in der Torschützen-Rangliste Platz drei. Torhüter Alexander Nübel spielte – bis auf den Aussetzer im Finale - ein bärenstarkes Turnier.

Auch Mittelfeldspieler Florian Neuhaus konnte sich empfehlen, um möglicherweise Kapitän Jonathan Tah, Lukas Klostermann, Benjamin Henrichs und Maximilian Eggestein zu folgen: Sie waren bereits vor den Titelkämpfen von Löw für das A-Team nominiert worden.

Urlaub, Saisonauftakt und die nächste Qualifikationsrunde

Für die nächsten Schritte hat das U21-Team aber noch etwas Zeit. Erst einmal steht Urlaub an. "Ich brauche jetzt auch ein bisschen Erholung mit Familie und Freunden, die ich mal besuchen will", sagte Kuntz und ergänzte: "Zeit für alles, was ein bisschen zu kurz gekommen ist. Freunde, Motorrad fahren, in die Sonne fahren."

Am 5. September startet die neue U21 dann mit einem Heimspiel gegen Griechenland in die kommende Saison. Fünf Tage später beginnt bereits die Qualifikation für das EM-Turnier 2021. Dann gibt es zahlreiche weitere Gelegenheiten, sich in den Vordergrund zu spielen. Auch für den Trainer: Löws Vertrag läuft nämlich noch bis nach der WM 2022, der von Kuntz bis nach Olympia 2020.