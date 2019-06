U21-Fußballer starten die Mission EM-Titelverteidigung

U21-Nationalcoach Stefan Kuntz vertraut zum EM-Auftakt in Udine (Anstoß 21.00 Uhr, live im Ersten und im Stream bei Sportrschau.de, Liveeinblendungen in B5 aktuell) auf die Stärke seines Teams, das auf die Erfahrung aus mehr als 1.000 Bundesliga-Spielen bauen kann.

"Letzten Endes brauchen wir gegen Dänemark elf Führungsspieler", prophezeite Kuntz. Wer in der Startelf stehen wird, will der 56-Jährige erst kurz vor dem Spiel entscheiden: "Ein, zwei Fragen sind bei uns noch offen". 2015 und 2017 war Deutschland in der Gruppe ebenfalls auf den Nachbarn getroffen, beide Male hieß es am Ende 3:0. Der Coach erwartet diesmal aber "ein besseres Team als vor zwei Jahren".

Die weiteren Gegner: Serbien und Österreich

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bleibt die komplette Gruppenphase in Udine. Die weiteren Gegner sind Serbien (20. Juni) und Österreich (23. Juni). Falls das Team weiterkommt, folgt ein Umzug: Die Halbfinale (27. Juni) finden in Reggio Emilia und Bologna statt. Zum Endspiel (30.6.) könnte die deutsche Mannschaft dann wieder nach Udine zurückkommen.

Auf den Spuren von Sané, Gnabry und Co.

Die Vorgabe der U21 ist eindeutig: "Wir wollen ganz klar den Titel erfolgreich verteidigen. Ich glaube auch nicht, dass es ein zu hoch gestecktes Ziel ist. Es ist möglich", sagte der zum Kapitän ernannte Jonathan Tah. Auf der Zwischenstation des Halbfinales würde sich das Team für die Teilnahme an den Olympischen Spielen qualifizieren.

Als weitere Motivation schickten Leroy Sané, Serge Gnabry und Thilo Kehrer ein Video nach Italien. Sie alle hatten die U21 einst als Sprungbrett genutzt, inzwischen sind sie feste Größen bei Joachim Löw. "Tretet in unsere Fußstapfen", sagte Sané in dem Video und klopfte mit der Faust auf sein Herz, passend zum deutschen EM-Motto "Herz zeigen".