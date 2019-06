U21-EM: Kuntz-Elf zeigt 6:1-Gala gegen Serbien

Kaum ein Stich für Jovic

Nach der Pause ging die DFB-Auswahl nicht mehr ganz so ein hohes Tempo. Und auch wenn nun auch die Serben, bei denen "Superstar" Luka Jovic kaum zur Entfaltung kam, das eine oder anderen Mal vor dem Tor von Alexander Nübel auftauchten, behielt die deutsche Mannschaft ein klares Chancenplus. Der eingewechselte Nadiem Amiri scheiterte noch an Serbiens Keeper (64.). Kurz darauf markierte dann aber Mo Dahoud das 4:0 (69.). Und das war's immer noch nicht: Waldschmidt legte noch seinen dritten Treffer - sein viertes Tor im Turnier - nach (80.). Maier traf noch in der Nachspielzeit. Für den Ehrentreffer sorgte Andrija Zivkovic per Foulelfmeter (85.).