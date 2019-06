U21-EM: Deutschland nach Hitzeschlacht titelreif

"Weil wir einfach ein geiles Team sind. Wir verstehen uns alle super, im Hotel ist eine klasse Stimmung", sagt der Augsburger Marco Richter im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (siehe Video unten) und ist angesichts dieser Situation optimistisch für das Endspiel. Er glaubt, dass der "unglaubliche Teamgeist und Wille" des DFB-Teams am Ende den Unterschied ausmacht.

Amiri mit Glanzleistung

Ob er selbst auflaufen wird, ist unsicher. Beim 4:2-Sieg im Halbfinale gegen Rumänien hatte Trainer Stefan Kuntz auf Nadiem Amiri statt des angeschlagenen Richters gesetzt. Amiri traf direkt doppelt. Der Angreifer vom FC Augsburg fühlt sich jetzt zwar "wieder fit", könnte aber im Finale erstmal auf der Bank sitzen.

Ziel: Titel verteidigen

"Wir wollen das Ding gewinnen. Das haben wir von Anfang an gesagt, und jetzt haben wir die Chance dazu", sagte U21-Kapitän Joanthan Tah vor dem erneuten Duell mit Spanien - wie beim Titelgewinn 2017. Auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Final-Triumph von Krakau will sich der DFB-Nachwuchs in Udine erneut zum EM-Champion krönen.

Neue Generation macht Spaß

Nach dem Fight gegen Rumänien mit bis zu 40 Grad Temperatur auf dem Platz, war nicht nur er platt: "Du kannst dich eigentlich nicht mehr bewegen, dir ist heiß. Aber du holst dir die Kraft einfach aus der Leidenschaft." Die jungen Kicker aus Fußball-Deutschland machen in diesen Tagen großen Spaß und lassen auf eine weitere Weltmeister-Generation hoffen. "Jetzt haben wir noch ein Spiel, da gilt es, alles rauszuhauen und Deutschland stolz zu machen und den EM-Titel zu verteidigen", so Tah.