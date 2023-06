U21-EM: Deutschland kommt nur weiter, wenn ...

Den deutschen U21-Fußballern droht als Titelverteidiger das Vorrunden-Aus bei der EM in Georgien und Rumänien. Mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen steht die DFB-Auswahl nur auf Rang drei in der Gruppe C. Nur mit einem Sieg gegen England ist der Viertelfinal-Einzug noch drin - wenn zudem Israel im Parallelspiel gegen Tschechien mithilft.

Deutschland kommt bei einem Sieg weiter, wenn ...

... Israel gegen Tschechien gewinnt, aber die Tordifferenz der Israelis weiter schlechter ist als die der deutschen Auswahl. Vor dem letzten Gruppenspiel steht Deutschland bei 2:3 Toren, Israel bei 1:3.

... Israel gegen Tschechien gewinnt und die gleiche Tordifferenz hat wie die deutsche Auswahl, aber Deutschland mehr Tore erzielt hat. Gewinnt die DFB-Auswahl zum Beispiel 2:1 gegen England und Israel 2:0 gegen Tschechien, wäre Deutschland weiter.

... Israel gegen Tschechien gewinnt und die gleiche Tordifferenz und Toranzahl wie das deutsche Team hat, aber in der Fair-Play-Wertung die schlechtere Bilanz aufweist. Dort stehen die Israelis derzeit durch die Gelb-Rote-Karte gegen Eden Karzev beim 1:1 im Auftaktspiel gegen die DFB-Auswahl deutlich schlechter da.

Am Ende zählen Fair-Play-Wertung und UEFA-Koeffizient

Sollte auch die Fair-Play-Wertung keinen Sieger ermitteln können, würde der U21-Koeffizientenrangliste der UEFA zugunsten von Deutschland entscheiden. Hier steht die DFB-Auswahl mit 39,668 Punkten auf Rang drei, Israel (25,732) liegt auf dem vorletzten Platz.